إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 11 شخصاً بينهم 3 أطفال، اليوم السبت في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم سيارة « ميكروباص» بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف.

وانتقلت 5 سيارات تابعة لمرفق بني سويف كلا من حمادة موسى شحاته، 43 سنة، ومحمد فؤاد عثمان، 60 سنة، حنان محمود محمد 42 سنة، شادية ربيع عبد التواب 5 سنوات، وشقيقها حمادة 5 سنوات، محمد مصطفى جابر 27 سنة، وشقيقته ناهد 32 سنة، فتحية عبود قرنى 35 سنة، أحمد ذكى محمد 3 سنوات، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات، وأحمد سيد أحمد 35 سنة، مصاباً بكدمات بالصدر وهبه مصطفي جابر 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.