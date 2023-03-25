إصابة 10 أشخاص وأضرار بطائرة فى طريقها إلى لشبونة بسبب الطقس السيئ.. فيديو

كتب إيهاب محمد

يظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت الاضطرابات الشديدة وحجم الفوضى الذى وقع على متن رحلة جوية من أنغولا إلى البرتغال، مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص على الأقل، وفقا لموقع "ديلى ميل".

تناثرت وجبات الطعام والصواني وأدوات المائدة البلاستيكية فى الممرات أثناء الرحلة من لواندا إلى لشبونة، يوم 23 مارس، حيث يمكن رؤية بقع الطعام والشراب في جميع أنحاء المقصورة، بما في ذلك على سقف الطائرة، كما يمكن رؤية صينية بلاستيكية مثبتة في الفجوة الموجودة أعلى الصناديق العلوية.

ذكرت وسائل الإعلام فى البرتغال أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم اثنان من أفراد الطاقم، أصيبوا في رحلة هاي فلاي التي تديرها شركة TAAG أنجولا إيرلاينز.

وقالت شركة TAAG إن "الظروف الجوية المعاكسة" تسببت في الاضطراب الذي قيل إنه ضرب أثناء تحليق الطائرة فوق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما احتاج ثمانية ركاب إلى مساعدة طبية، ولحسن الحظ كان على متنها طبيب يساعد أحد المصابين.



الطعام داخل الطائرة

وقالت الشركة في بيان إنه تم إرسال سيارة إسعاف وفريق طبي إلى مطار لشبونة، حيث هبطت الرحلة في الساعة 8.37 مساءً، بعد سبع ساعات و 18 دقيقة من الإقلاع، وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن العديد من الركاب ظهرت عليهم أعراض القلق.

تسببت الأمطار الغزيرة في العاصمة الأنغولية في تأجيل رحلة إلى لشبونة كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من ذلك اليوم بسبب المدرج الزلق.

حظر الاتحاد الأوروبي طائرات TAAG من دخول المجال الجوي الأوروبي في يوليو 2007 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، فيما تم رفع الحظر بالكامل في أبريل 2019، بعد عدد من التخفيفات الجزئية على مر السنين.



الاضطرابات داخل الطائرة