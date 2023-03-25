إصابة شخصين إثر انقلاب تروسيكل أسفل كوبرى نفيشة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب التروسيكل الذى يستقلونه أسفل كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب تروسيكل أسفل كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من جرجس عدلي شحاته 18 عاما مقيم الحكر دائرة قسم ثان الإسماعيلية ومصاب اشتباه كسر بالكتف الايسر ومحمد شعبان مصطفى 37 عاما مقيم أبو عطوه دائرة مركز الإسماعيلية مصاب جرح قطعي بالقدم الأيسر حوالي 8 سم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.