إصابة أب وابنه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب أب وابنه في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلاها على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، أثناء عودتهما من محافظة المنيا إلى القاهرة، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مدحت محمد عبد اللطيف، 42 سنة، وطفله مهند 15 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.