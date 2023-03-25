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إرشادات المرور للوقاية من الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق والمحاور

السبت، 25 مارس 2023 03:12 م
إرشادات المرور للوقاية من الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق والمحاور أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شددت اﻹدارة العامة للمرور، علي إتباع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق و منها:

 

 -التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

 

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

 

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

 

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

 

-تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

 

- الالتزام بالسرعات المقررة لها و استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

 

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

 

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

 

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.


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