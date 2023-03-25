اليوم السابع
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السبت، 25 مارس 2023 05:20 م
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إخماد حريق بمطعم بسبب تسرب غاز في الفيوم دون وقوع إصابات

السبت، 25 مارس 2023 05:20 م
إخماد حريق بمطعم بسبب تسرب غاز في الفيوم دون وقوع إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أخمدت قوات الحماية المدنية بالفيوم، اليوم، حريق نشب إثر حدوث تسرب غاز في مطعم بقرية بني صالح بمركز سنورس، بجوار مكتب البريد، دون وقوع إصابات، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغ من المواطنين، باندلاع حريق في مطعم بجوار مكتب البريد بقرية بني صالح بمركز سنورس، إثر تسرب غاز. وانتقلت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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