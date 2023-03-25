اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمطار غزيرة تضرب القاهرة الكبرى الآن.. والأرصاد الجوية: البلاد تشهد ذروة عدم الاستقرار

السبت، 25 مارس 2023 01:28 ص
أمطار غزيرة تضرب القاهرة الكبرى الآن.. والأرصاد الجوية: البلاد تشهد ذروة عدم الاستقرار الطقس فى القاهرة

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شهدت عدة مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة وعدة محافظات أمطار غزيرة ورعدية وهطلت الأمطار بغزارة، رغم انتهاء فصل الشتاء والبدء فى موسم الربيع منذ أيام.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عددا من التحذيرات الهامة للمواطنين تزامنا مع الأمطار الرعدية التى تشهدها أغلب الأنحاء، حيث ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة.
 
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى  ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد  مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناه وشمال الصعيد وسيناء.
 
وتابعت : يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسماع دوى الرعود ، لذلك يجب توخى الحيطة والحذر.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت  ، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء ، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجة ، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. 
 
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