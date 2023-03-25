اليوم السابع
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أشعار الإمام الشافعى عن فوائد السفر من مسلسل رسالة الإمام (إنفوجراف)

السبت، 25 مارس 2023 12:34 م
أشعار الإمام الشافعى عن فوائد السفر من مسلسل رسالة الإمام (إنفوجراف) أشعار الإمام الشافعى

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شهدت الحلقة الأولى من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول جزءًا من حياة الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والذى يجسد شخصيته النجم خالد النبوي، قراءة بعض أبياته الشعرية الشهيرة، والمنتشرة بين حين وآخر علي منصات التواصل الاجتماعي.

والإمام الشافعي هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضياً فعُرف بالعدل والذكاء.

وفي نهاية الحلقة الأولى، قرأ الإمام الشافعي أبياتا شعرية عن فوائد السفر يقول فيها:

تَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَلَبِ العُلا

وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ

تَفَرُّجُ هَمٍّ وَاِكتِسابُ مَعيشَةٍ

وَعِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَةُ ماجِدِ

وَإِن قيلَ في الأَسفارِ ذُلٌّ وَمِحنَةٌ

وَقَطعُ الفَيافي وَاِكتِسابُ الشَدائِدِ

فَمَوتُ الفَتى خَيرٌ لَهُ مِن حَياتِهِ

بِدارِ هَوانٍ بَينَ واشٍ وَحاسِدِ

أشعار الإمام الشافعى

 

 

 

 


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