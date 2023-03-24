5.4 مليار جنيه أرباحًا نقدية وزعتها شركات البورصة حتى يوم 19 مارس

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة، أرباحًا نقدية بلغت 5.4 مليار جنيه حتى يوم 19 مارس من عام 2023، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال يناير، و2.304 مليار جنيه خلال فبراير، و1.996 مليار جنيه.

ووزعت 8 شركات وهم: المهندس للتأمين، وجلاكسو سميثكلاين، والقناة للتوكيلات الملاحية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والعربية للأسمنت، والقاهرة للخدمات التعليمية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، كوبونات بقيمة 0.193 جنيه للأولى، و3 جنيهات للثانية، و0.786 جنيه للثالثة، و0.378 جنيه للرابعة، و0.66 جنيه للخامسة، و1.15 جنيه للسادسة، و5.535 جنيه للسابعة، 0.95 جنيه للثامنة.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.