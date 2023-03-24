اليوم السابع
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وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بشاوة وعيادة التأمين الصحى

الجمعة، 24 مارس 2023 03:08 ص
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بشاوة وعيادة التأمين الصحى جانب من الجولة
الدقهلية :محمد الحبشي

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تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة،  يرافقه الدكتورة منى أحمد نور الهادى نائب مدير وحدة طب الأسرة بشاوة و عيادة التأمين الصحى المتواجدة داخل الوحدة.
 
بدأت الجولة بالمرور على الإستقبال وعيادة طب الأسرة وعيادة الأسنان بالمركز إلى جانب الصيدلية وقسم العلاج الطبيعى وغرفة التطعيمات وسكن الأطباء والمعمل وغرف تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وإستأنف "مكين" الزيارة بالمرور على عيادة التأمين الصحى بالمركز،  والاطمأن على حسن سير العمل  مشدداً  على توافر جميع الأدوية والمستلزمات.
 
وأختتمت الزيارة بإستماع وكيل الوزارة، إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية، مثمنا في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية التابعه للمحافظة 
 
 
وكيل صحه الدقهلية يتفقد وحده طب الاسرة
وكيل صحه الدقهلية يتفقد وحده طب الاسرة

تفقد وكيل الوزارة لعياده التامين الصحي
تفقد وكيل الوزارة لعياده التامين الصحي

وحده التدخل لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة
وحده التدخل لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة

جوله وكيل الوزارة
جوله وكيل الوزارة

وكيل وزارة الصحه اثناء جولته
وكيل وزارة الصحه اثناء جولته
 
 
 
 
 
 
 

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