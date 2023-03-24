وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بشاوة وعيادة التأمين الصحى

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، يرافقه الدكتورة منى أحمد نور الهادى نائب مدير وحدة طب الأسرة بشاوة و عيادة التأمين الصحى المتواجدة داخل الوحدة.

بدأت الجولة بالمرور على الإستقبال وعيادة طب الأسرة وعيادة الأسنان بالمركز إلى جانب الصيدلية وقسم العلاج الطبيعى وغرفة التطعيمات وسكن الأطباء والمعمل وغرف تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.

وإستأنف "مكين" الزيارة بالمرور على عيادة التأمين الصحى بالمركز، والاطمأن على حسن سير العمل مشدداً على توافر جميع الأدوية والمستلزمات.

وأختتمت الزيارة بإستماع وكيل الوزارة، إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية، مثمنا في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية التابعه للمحافظة