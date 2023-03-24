وزير داخلية فرنسا: مستعدون لزيارة ملك بريطانيا تشارلز

وكالات الأنباء

قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إن فرنسا مستعدة لاستقبال ملك بريطانيا تشارلز خلال زيارة الدولة التى يقوم بها رغم الاحتجاجات ضد إصلاحات نظام التقاعد.

وقال دارمانين حسبما نقل موقع "الشرق"، نحن نركز بشدة.. نحن مستعدون للترحيب به فى ظروف ممتازة".

وقال مصدر بقصر باكنجهام، فى وقت سابق هذا الأسبوع، إن الاحتجاجات قد تؤثر على لوجستيات الزيارة، وهى الأولى لتشارلز منذ أن أصبح ملكاً.

وكان مصدر فى قصر بكنجهام، قال إن الاحتجاجات فى فرنسا ربما تؤثر على أمور لوجستية تتعلق بزيارة مزمعة لتشارلز ملك بريطانيا لفرنسا بعد أيام.



وأفاد المصدر "نراقب الموقف عن كثب ونتلقى النصح من (وزارة الخارجية البريطانية) والجانب الفرنسي... ربما يكون هناك تأثير على الأمور اللوجستية". لكن المصدر قال إن الزيارة نفسها ليست معرضة لأي خطر.



ويسعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى "تهدئة الأمور" وسط تصاعد للغضب فى أنحاء بلاده بسبب خطته لرفع سن التقاعد.



ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز لفرنسا الأحد، في زيارة رسمية وهي الأولى له منذ تنصيبه ملكاً. وقالت الرئاسة الفرنسية إنه ما زال يجري وضع اللمسات النهائية لتفاصيل زيارة الملك. ودعا نواب من المعارضة ماكرون لإلغاء الزيارة بالنظر إلى التوتر الذي تشهده البلاد.