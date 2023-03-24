وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الحسين: مجالس العلم كلها بركة.. صور

ماهر إسكندر - عزوز الديب

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب صلاة التراويح اليوم الجمعة، ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية يوميًّا عقب صلاة التراويح.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بركة مجالس العلم، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وأن المؤمن فى المسجد كالسَّمك فى الماء، والمنافق فى المسجد كالطير فى القفص، وحضور هذه المجالس العامرة فى جميع أرجاء الجمهورية يؤكد على معدن هذا الشعب الأصيل المحب لدينة والمستمسك بسنة بيه (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف وزير الأوقاف مشيرًا، أن هذا الملتقى هو امتداد لمثيلاته فى جميع ربوع مصر ومثله للواعظات، نسأل الله أن يجعله فى ميزان الحسنات، مبينًا أنه قبل رمضان كنا نقول اللهم بلغنا رمضان، فأرى الله من نفسك خيرًا، يقول (صلى الله عليه وسلم): "رَغِمَ أنفُ رجلٍ دخل عليه رمضانُ ثمَّ انسلخَ قبل أن يُغفَرَ له"



الدكتور محمد مختار جمعة بمسجد الحسين



الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف



الدكتور محمد مختار جمعة وزير اوقاف



الدكتور محمد مختار جمعة



المتلقى



بداية ملتقى الفكر الإسلامي



تلاوة القران الكريم



دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف



فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة



كلمه الدكتور محمد مختار جمعة



ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين



ملتقى الفكر الإسلامي



وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين



وزير الاوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي



وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي



وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر