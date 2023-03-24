وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز

بنى سويف هانى فتحى

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك1444هــ ، والتي نقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة من رحاب مسجد عمر بن عبد العزيز، بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي مارس 2023

بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء أسامة حلمي مدير الأمن ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،الدكتور الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ،المسنشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد،بعض أعضاء البرلمان وجموع من المواطنين،حيث تلا قرآن الجمعة فضيلة الشيخ محمد الطاروطي ، وألقى خطبة الصلاة وأمً المصلين فضيلة الدكتور محمد منصور هبالة " أحد أئمة الوزارة المتميزين.

وفي خطبة الصلاة التي ألقاها الدكتور محمد منصور بعنوان"الصوم ومكارم الأخلاق" أشار خلالها إلى أن شهر رمضان موسم النفحات الربانية والعطايا الإلهية، موضحاً أن الصوم مدرسة مكارم الأخلاق والقيم، إذ أن العبادات لاتؤتي ثمارها الحقيقية إلا حين تهذب النفوس وتقوّم سلوك صاحبها ، فمن لم ينهه صيامه عن سيئ الأخلاق من الكذب والغش والغدر والخيانة والاحتكار وأكل الحرام واستغلال الأزمات فلا صوم له ، وكذا سائر العبادات من الصلاة والحج .

وأضاف خطيب الجمعة مبيناً أن الصوم يجدد في العبد المؤمن مشاعر المواساة و الإحسان والبر والتكافل والتراحم، قتنطلق نفسه نحو الجود والكرم وإطعام الطعام، وإذا كان أجر التكافل والتراحم والجود والإطعام في سائر الأوقات عظيماً ، فإنه بلا شكَّ في شهر رمضان أعظم أجراً وأفضل مثوبة عند الله تعالى، داعيا إلى أهمية إدراك حقيقة الصوم والغاية منه، لنتحلى بمكارم الأخلاق الفاضلة والمثل العليا السامية ،فالصائم الحق متجمل بمكارم الصبر والعفو والصفح.

وعقب الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة، تقدم وزير الأوقاف بالتهنئة لأهالي وقيادات بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وأيضا بقدوم شهر رمضان المبارك، معرباً عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وتوجيه الدعوة لحضور أول صلاة جمعة في شهر رمضان بمحافظته التي يتنمى إليها وبكن لها ولأبنائها كل تقدير وامتنان.





