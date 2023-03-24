وقال السفير الأمريكى لدى الصومال لارى أندريه - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن الحد من التسلح يساعد الصومال على تخفيف متطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع العقوبات عن البلاد، معربا عن ترحيبه بالتقدم الجدير بالثناء الذى أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية فى إدارة الأسلحة والمخزونات، والتي تعكس التعديلات والتقدم والاعتراف بالعمل الذي يواصل الصومال القيام به .

وأكد أن حكومة بلاده ما زالت ملتزمة بمواصلة دعم الصومال وضمان حصول القوات الصومالية على الأسلحة التي تحتاجها لهزيمة حركة الشباب مع تقليل مخاطر وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.