ننشر البرنامج الثقافى لمركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافى بالإسكندرية، عددا من الفعاليات فى شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويقدم المركز من خلال برنامجه الفني لشهر رمضان المعظم ليالي رمضان عدد من الامسيات المختلفة.

وتُفتتح أولى الفاعليات بأمسية حكي وغناء "ليلة رمضانية"؛ تعرض على مدار ليلتين وينتقل العرض ليستضيفه مركز الحرية للإبداع على مدار ليلتين آخرين وتنتهي جولة عرض الحكي بأمسية على مسرح ابداع بيت السحيمي بالقاهرة وجدير بالذكر أن العرض يعد إعلان لإطلاق فرقة جمال عبدالناصر المسرحية.

ويختتم جمال عبدالناصر الثقافي فاعلياته الرمضانية بأمسية "رمضان من زمن فات" سهرة غنائية مع فرقة أبو عوف للموسيقي والغناء.

ويذكر أن أنشطة المركز مع الأطفال مستمرة خلال الشهر الكريم، مثل ورشة الرسم والتلوين وجلسات التخاطب وتعديل السلوك و (حوارات بلدي الجميلة) والتي ستتطرق إلى الحياة الدينية في مصر و لقاء (اجمل ما قرأت) الذي سيتناول قصص الحيوان في القرآن وأخيراً (حكايات وسلوكيات) والذي يتم من خلاله التعرف على نهج الأنبياء والرسل.





