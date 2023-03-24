نقابات ألمانيا تعلن عن اضراب فى السكك الحديدية والمطارات وتضرر 380 ألف مسافر

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن نقابات العمال الألمانية دعت إلى اضراب 27 مارس، للعاملين في قطاع النقل العام الألماني وذلك وسط مطالب بزيادة الرواتب ، وهو ما سيؤثر على قطارات المسافات الطويلة والمتوسطة والمطارات وكذلك الطرق السريعة والممرات المائية ، مع تضرر 380 ألف مسافر.

وحذر موظفو المطار الألماني ADV من أن الاضراب الذي دعا إليه قطاع نقل الركاب، في يوم 27 مارس، سيؤثر سلبا على حوالي 380 ألف مسافر، في إشارة إلى أنه ليس من الوقت المناسب الآن أن يحدث أى اضراب".

وحذر رئيس المطار الألماني، رالف بيسيل في تصريحات عن "تصعيد الإضراب مثلما يحدث في فرنسا"، فى إشارة إلى المظاهرات التى تشهدها فرنسا فى الوقت الحالى بسبب اصلاح نظام التقاعد، والذى ادى الى انتشار الفوضى والعنف، كما أنه انتقد ان النقابات بدلا من أن تبحث عن حلول على طاولة المفاوضات تلجا إلى إجراء الاضراب والمظاهرات وهو غير مناسب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاضراب الذى أعلنه اتحاد قطاع خدمات Verdi واتحاد السكك الحديدية EVG على القطارات الطويلة والمتوسطة وقطارات الركاب في جميع أنحاء البلاد ، وعدد كبير من المطارات ووسائل النقل العام فى العديد من المناطق ، وكذلك الطرق السريعة وقطارات الولاية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم التأكيد بالفعل على أن مطار فرانكفورت ، أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا ، سيتأثر بالإضراب، كما أعلن مطار ميونيخ (الجنوبي) عن تعليق حركة الركاب المنتظمة اعتبارًا من يوم الأحد 26 مارس.

قال وزير النقل الألماني فولكر ويسينج ، الليبرالي "الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو مناشدة جميع الشركاء الاجتماعيين أن يكونوا على دراية بمسؤوليتهم وتقليل الآثار على المواطنيين ".