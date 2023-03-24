اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 08:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة

الجمعة، 24 مارس 2023 07:45 م
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمركزت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بمختلف أنحاء المحافظة استعدادا لهطول الأمطار المتوقعة، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .
 
ووجه الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
 
وأكد "نجيب"، أنه تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الامطار وكذلك رفع الاتربه عنها لمنع تجمع مياة الامطار فى الشوارع والميادين وعدم اعاقه حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .
 
وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.
IMG-20230324-WA0001
 رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

IMG-20230324-WA0002
 رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

أمطار

الطقس

الطقس اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة