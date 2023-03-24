وأكد سالدو أن قوات الجيش الروسي لا تزال في مواقعها بمدينة نوفايا كاخوفكا وفي أماكن سيطرة القوات على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الخميس.

وقال: "الأنباء الكاذبة التي تروجها كييف ترجع إلى حقيقة أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى مقاطعة خيرسون حملت تأثيرًا دعائيًا ضعيفًا".