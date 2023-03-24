مقتل شاب على يد عاطل ضربه بسكين فى الرقبة بقرية كفر العرب ببنها

تلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب طعنا بقرية كفر العرب دائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بنها، مقتل شاب يدعى "محمد حسان أبو زغلة" على يد "عبد الله ه" بقرية كفر العرب دائرة المركز، حيث تربص بالمجني عليه فور وصوله ونزوله من سيارته وطعنه بالخنجر في رقبته من الخلف، وأسقطه قتيلا في الحال.

وكشفت تحريات مباحث المركز، أنه كان خلافات قديمة بين العائلتين وكانوا عقدوا جلسة صلح بالفعل من شهر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.