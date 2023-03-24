معرض ملابس وقوافل توعوية لأهالى أبو مناع بقنا بدعم التحالف الوطنى

وأقامت المؤسسة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، احتفالية خلال المعرض، والذي استهدف توزيع ملابس وأحذية مجانًا، بالإضافة إلى عمل فقرات ترفيهية وأغاني والرسم على وجوه الأطفال، والتوعية بأهمية عمل المجتمع المدني.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إن هذا المعرض يأتي في إطار الفعاليات المستمرة، التي ينظمها التحالف الوطني، في ظل العديد من الاجتماعات وفقاً لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، مع منسقي مؤسسة صناع الحياة، والعمد وممثلي اللجان الشعبية لبحث أوجه الدعم الذي تمنحه المؤسسة للمستحقين من أبناء القرية.

وأكد رئيس القرية، على أن ذلك المعرض، يأتي في إطار تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، لرسم البهجة على وجوه الأطفال غير القادرين على شراء الملابس، بجانب عمل دراسة لتوفير مصادر دخل مستمرة من خلال إقامة بعض المشروعات من بينها تطوير بقالة، وتطوير مشروعات خياطة، وأخرى لتربية الماعز وبيع الأعلاف والردة، وصيانة المحمول، وبيع الملابس والمفروشات، والمجمدات والبقوليات وغيرها من المشروعات الصغيرة والتنموية.

وأشار جيلاني، إلى أن الوحدة المحلية، بالتنسيق مع العديد من الجهات المختلفة تعمل على دعم أهالي قرية أبومناع غرب، من خلال حزم متنوعة، تتمثل في إقامة مشروعات مياه شرب نظيفة وصرف صحي، بجانب توفير مساعدات اجتماعية وقوافل طبية وعمل ندوات توعوية لجميع الأهالي.