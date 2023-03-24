مطار مرسى علم يستقبل 119 رحلة طيران دولية من 10 دول أوروبية الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، بداية من غدا السبت، ولمدة أسبوع حتي الجمعة المقبل، 119 رحلة طيران دولية أوروبية، ومن المقرر أن تصل تلك الرحلات من 10 دول أوروبية.

تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بتسهيل اجراءات الوصول للسياح الوافدين، بمجرد وصولهم الي ارض المهبط حتي توصيلهم لمقر اقامتهم بفنادق مرسى علم لاستمتاعهم علي ساحل البحر الأحمر .

وكشفت جداول الوصول أن الـ 119 رحلة تصل من 10 دول أوروبية مختلفة أغلبها من دول بولندا ثم التشيك وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، والنمسا وسويسرا، وكذلك المجر، ويعد البولنديين والألمان والإيطاليين والتشيك الأكثر وصولا.

يذكر أن مدينة مرسى علم تتميز بطبيعة خلابة وشواطئ رملية، وشهاب مرجانية نادرة لها ملايين السنين، تضم بين جنباتها اعداد كبيرة من الكائنات البحرية النادرة، مثل الدلافين، والقروش وكذلك الدوجونج المسمى بعروس البحر والسلاحف المختلفة .

كما تتميز مدينة مرسى علم باحتوائها علي منطقة صمداي التي تعتبر بها ثالث تجمع للدلافين علي مستوى العالم .