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مطار الأقصر ينجح فى تنفيذ تجربة طوارئ جزئية

الجمعة، 24 مارس 2023 06:48 م
مطار الأقصر ينجح فى تنفيذ تجربة طوارئ جزئية مطار الأقصر
كتب محمود عبد الغني

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نجح مطار الأقصر الدولي في تنفيذ خطة طوارئ جزئية والمختصة بسيناريو الإبلاغ عن قنبلة على متن طائرة، بمشاركة عدد كبير من الجهات المختلفة من الداخلية بالمطار والخارجية، وبمشاركة قطاعات المطارات و الأمن وقطاع المطابقة والسلامة. 
 
تأتى هذه التجربة بناء على توجيهات الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، بالإلتزام بتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ و ذلك بشكل دورى داخل المطارات المصرية، ووتنفيذا  للقواعد العالمية المنظمة للطيران المدنى «الإيكاو» وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية، والتى تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، لتدريب الجهات العاملة في المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التي تحدث بالمطارات.
 
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مطار الاقصر

اخبار المطار

وزارة الطيران

تجربة طوارئ



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