اليوم السابع
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مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتين يومى الأحد والاثنين المقبلين بسبب إضراب ألمانيا

الجمعة، 24 مارس 2023 04:41 م
مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتين يومى الأحد والاثنين المقبلين بسبب إضراب ألمانيا صورة ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتى الشركة رقم MS787 ورقم MS788 يومي الأحد والإثنين المقبلين على أن يتم نقل ركاب هذه الرحلات إلى أقرب رحلة مناسبة، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من إدارة مطار ميونخ - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يومى الأحد والإثنين الموافق 26 و 27 مارس 2023.
 
وطالبت مصر للطيران المسافرين على الرحلات رقم MS787 القاهرة / ميونخ ورقم MS788 ميونخ /القاهرة يومي 26 و 27 مارس الجاري ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.
 
 
 
 
 

 

 


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