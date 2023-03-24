مصر للطيران تشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى بجدة

كتبت رحاب نبيل

شارك المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 94 للاتحاد العربى للنقل الجوى، الذى عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بإستضافة من شركة الخطوط السعودية، وذلك في إطار حرص مصر للطيران علي المشاركة فى كافة المؤتمرات والمجالس التنفيذية والجمعيات العامة التابعة للمنظمات الدولية لمناقشة كل المستجدات فى مجال صناعة النقل الجوى.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ومن بينها تلك القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية، مثل الشئون البيئية والوقود المستدام، حيث يعد الوقود المستدام من أهم المحاور التى ستبدأ صناعة النقل الجوى فى الإعتماد عليها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل للاستدامة والوصول إلي هدف صفر إنبعاثات بحلول عام 2050، حيث تبلغ نسبة الوقود المستدام المستخدم حاليا أقل من 0.1% من الوقود المستخدم بالطائرات وينتج عن إستخدامه خفض الإنبعاثات بنسبة 80% مقارنة بوقود الطائرات المعتاد ومن المتوقع إرتفاع إنتاجية الوقود المستدام لتبلغ 3,702 مليون جالون سنويا فى 2030، ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أول الدول المنتجة للوقود المستدام والصين تأتى فى الترتيب الثانى.

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تشريع الإتحاد الأوروبي Refuel EU والذى يلزم بإستخدام 2% وقود مستدام إعتبارًا من 2025 و 6% فى 2030 و 32% فى 2040 و63% فى 2050، كما فرضت بعض الدول الأوروبية قرارات على شركات الطيران التى تهبط وتقلع بمطاراتها إستخدام نسبة من الوقود المستدام فى رحلاتهم وهذا يؤدى إلي أعباء مادية إضافية على شركات الطيران.

وأكدت اللجنة أن برنامج CORSIA التابع للإيكاو هو الآلية الوحيدة المبنية على السوق التي تتعامل مع إنبعاثات الطيران الدولي، لذا على شركات الطيران تحديد طرق تلبية متطلبات CORSIA، سواء من خلال شراء شهادات التعويض عن الإنبعاثات، أو من خلال التحكم فى الإنبعاثات الناتجة عن رحلات شركات الطيران بحيث تظل أقل من خط الأساس وهو 85% من مستويات إنبعاثات عام 2019.

كما أوصى الأكو بضرورة مناقشة متطلبات تحقيق الهدف الطموح لعام 2025 مع الحكومات العربية لدعم شركات الطيران فى توفير الوقود المستدام بالدول العربية لخفض التكاليف والإنبعاثات الناتجة عن نقله من مناطق بعيدة.

بالإضافة إلى عرض ملخص عن نتائج مجموعة عمل التحول الرقمى والتى تستهدف مقدمى الخدمات التكنولوجية المبتكرة بهدف إكتشاف الحلول الجديدة لشركات الطيران وتطوير إدارة خدمة العملاء وتعزيز المبيعات من خلال قنوات البيع المباشرة، والإنتقال من البيئة الإحتكارية فى مجال التحول الرقمي بالبنية التحتية لسوق النقل الجوى، وتعتمد الحلول التكنولوجية الجديدة على ثلاثة عناصر:

1- العرض والشراء ‎وهى الطريقة التى تستطيع شركات الطيران من خلالها التوزيع والبيع بالتجزئة للمسافر بشكل بسيط لأنها تعتمد علي بيئة سوق واحدة فيستطيع المسافر إستكمال كافة متطلباته من مكان واحد بدلاً من التنقل بين المواقع الإلكترونية لمختلف البائعين.

2- الهوية الرقمية ‎والتي تتضمن إجراءات السفر التي تفرضها الحكومات للتحقق من هوية المسافرين بشكل آمن ويحد من عملية الإزدحام أثناء السفر وتكرار الإجراءات للتحقق من هوية الراكب وبالأخص مع المسافرين الدائمين.

3- منصات تنظيم السداد وهي عنصر أساسي فى عملية البيع بالتجزئة، حيث أنها تُمكِن الراكب من الدفع الإلكتروني سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو التحويلات البنكية عبر الهاتف.

كما تم إستعراض تطورات المشاريع المشتركة التابعة للإتحاد مثل الشراء المشترك للوقود وتبادل قطع غيار الطائرات والخدمات الأرضية.