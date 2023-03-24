وقال يوسف عبد الله قائد فيلق السلامة على الطرق الفيدرالية فى باوتشى - فى تصريح للصحفيين، حسب ما أفادت صحيفة "ديلي نيجيريان" النيجيرية - إن سائق الحافلة التى كانت تقل 34 شخصًا، تجاوز السرعة المقررة وبالتالى فقد السيطرة على الحافلة بعد انفجار أحد الإطارات.



وأكد عبد الله وفاة 25 شخصًا، فيما يتلقى المصابون العلاج في مستشفى حكومي بالولاية، موضحًا أن الحافلة انقلبت عدة مرات.



يشار إلى أنه كثيرًا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، وغالبًا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وسوء حالة الطرق والقيادة المتهورة.