مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بعامود لوحة إعلانية، على طريق أسيوط الغربي قبل مدخل دمو بحوالي كيلو، اتجاه أسيوط بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربى، شهد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بعامود يافطة إعلانية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع هاني محمود سويفي، وإصابة ابتهال أحمد عبد العزيز، 25 سنة ومقيمة بسمالوط محافظة المنيا، ومعتز محمد عبد السلام، 35 سنة ومقيم بمطاي محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق