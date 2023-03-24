اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 08:20 ص
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مش محتاج تنزل من بيتك سدد فاتورة الكهرباء اليكترونياً بهذه الطريقة

الجمعة، 24 مارس 2023 08:00 ص
مش محتاج تنزل من بيتك سدد فاتورة الكهرباء اليكترونياً بهذه الطريقة فاتورة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تمكنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى الفترة الأخيرة من التوسع في أنظمة السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء بهدف رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء علاوة على مساعدة المشترك في سداد الفاتورة اولا بأول و عدم انتظار محصل الشركة ، و فيما يلي منافذ دفع الفواتير و شحن العداد مسبوق الدفع :

 

اولا : بالنسبة لشحن العدادات مسبقة الدفع اليكترونيا:

 

1أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.

 

2-  80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.

 

 

3-  60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

 

ثانيا  سداد فواتير الكهرباء اليكترونيا  :

 

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)

 

5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

محمد شاكر



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