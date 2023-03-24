مرور الدقهلية يفعل رادارات جديدة داخل شوارع المنصورة ويحدد السرعة بـ40 كيلو فقط

فَعلت الإدارة العامة لمرور الدقهلية، تحت إشراف العميد هشام دياب، مدير الإدارة، والعقيد سامح عنان، وكيل الإدارة 6 ردارات متحركة داخل الشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة، وعلى الطرق السريعه نهارا و ليلًا للحد من الحوادث الناتجة عن السرعات الزائدة.

وحددت إدارة مرور الدقهلية السرعة القصوى لسير المركبات داخل شوارع مدينة المنصورة لتصل الى 40 كيلو متر في الساعة، فيما تصل السرعة القصوى على الطرق السريعة 80 كيلو مترًا في الساعة .

وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات السير وفقًا للسرعات المحددة منعًا لتحرير المخالفات، وذلك في حال تحرير مخالفة للمركبة يتم ارسال رسالة نصية لصاحب المركبة بواسطة نيابة المرور .

يذكر أن إدارة مرور الدقهلية تحت إشراف العميد هشام دياب، مدير إدارة مرور الدقهلية قد أنهت الشهر الماضي تركيب عدد 18 ردار ثابت على عدد من الطرق و المحاور الرئيسية بنطاق محافظة الدقهلية.

وتقوم تلك الرادارات برصد المخالفات المرورية ليلًا بواسطة رادارات جديدة ومنظومة حديثة بهدف تقليل السرعات لقائدى المركبات أثناء القيادة على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية ولرصد مخالفى السيارات وقواعد السير على الطرق السريعة

وتقوم تلك الردارات بعمليات بتصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها فى الظلام وهى صور ملونة وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة ومن تلك المخالفات عدم استخدام حزام الأمان والمخالفة للسرعات المقررة على الطرق ومخالفات طمس اللوحات المعدنية، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

وجرى تركيب الرادارات على طريق (ميت غمر - المنصورة) و طريق (دمياط الشرقى)، (طريق رافد جمصة)، و (طريق السنبلاوين) بالاضافة الى الطريق الدولي الساحلى.

وجرى تحديد السرعة على الطرق السريعة 90 كم /الساعة للملاكى و تحديد السرعة 80 كم/ الساعة نقل جماعي،و تحديد السرعة 70 كم/ الساعة نقل خفيف وتحديد سرعة 60 كم/ الساعة للنقل الثقيل.