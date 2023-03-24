مدينة زفتى: العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات حياة كريمة بقرى المركز

الغربية محمد طارق

أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، استمرار العمل على قدم وساق خلال شهر رمضان داخل قرى المركز والتى تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة فى الغربية، لتسليمها فى المواعيد المحددة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشروعات المبادرة بقرى المركز وعددهم 54 قرية و88 تابعًا لها، تسير بخطى ثابتة وسريعة حيث قاربت أعمال إنشاء وحدات طب الأسرة على الانتهاء إلى جانب سرعة العمل فى المجمعات الزراعية والبيطرية ومراكز التأهيل الاجتماعى وكذلك داخل محطات مياه الشرب، نقاط الشرطة ومجمعات الخدمات الحكومية والتى ستوفر مقرات لـ "المركز التكنولوجى، السجل المدنى، الشهر العقارى، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلى والتضامن الاجتماعي".

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروعًا داخل (54) قرية و(88) تابعًا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.