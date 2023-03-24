اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 11:22 ص
أكرم القصاص
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محافظ بنى سويف يستقبل وزير الأوقاف لأداء شعائر صلاة الجمعة الأولى من رمضان

الجمعة، 24 مارس 2023 11:22 ص
محافظ بنى سويف يستقبل وزير الأوقاف لأداء شعائر صلاة الجمعة الأولى من رمضان جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لأداء شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك 1444هـ بمسجد عمر بن عبد العزيز التي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، في إطار فعاليات  العيد  القومي للمحافظة  مارس 2023.

 

 


 

 


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