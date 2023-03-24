محافظة الإسكندرية تشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وما يعيق حركة المرور والمارة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين. والاستجابة لمطالب المواطنين فيما يتعلق برفع إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شن حى الجمرك بقيادة المهندسة نهى، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق استهدفت (ميدان عرابى، والتحرير)، بهدف توسعة الطريق أمام المارة حيث أسفرت عن التحفظ على 15 حالة إشغال تم ايداعهم بشرطة المرافق.

وفى حى المنتزه ثان دفعت الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى بحملة مكبره لاستعادة الانظباط، ورفع كافة الاشغالات التى تعيق حركة المارة والمركبات؛ وقد استهدفت الحملة شوارع : (سلمان الفارسى، وملك حفنى قبلى وبحرى، وميدان المندرة الكوبري)، تم التحفظ على 77 حالة إشغال متنوع، وتم رفع إطارات السيارات المخصصة لحجز أماكن بدون وجه حق، وتم تحطيم 6 حواجز خشبية تعيق الحركة المرورية بنطاق الحى.

وشن حى وسط برئاسة عزة سعد بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع حملة استهدفت (ميدان محطة مصر، والخديوى، وسلامه حجازى، والميرغنى، وكنج عثمان، والخازن، واسماعيل مهنا، ومرسى بدر، وابن الخطاب) لضمان عدم عودة الإشغالات والسيطرة على مداخل الميدان، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 150 حالة إشغال متنوع.

وشن السيد موسى رئيس حى العامرية أول حملة بنطاق الحى اسفرت عن التحفظ على 2 توكتوك و1 تريسيكل لسيرهم عكس الاتجاه، كما تم التحفظ على عدد 17 حالة إشغالات متنوع.

وأكدت المحافظة على مواصلة الأحياء والأجهزة المختصة شن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية تيسيرًا على المواطنين.