ما هى شروط وضوابط وإجراءات التقدم للحج السياحى؟

تستمر مرحلة التسجيل للراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي، والتي بدأت في 12 مارس الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 19 أبريل المقبل.
وتضمنت الإجراءات والضوابط مجموعة من الشروط للتقدم لقرعة الحج السياحي من بينها:
- تقدم الطلبات من خلال الموقع الالكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية https://hij.moi.gov.eg/.
- يقتصر أداء فرضة الحج هذا العام لمن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، ويستثنى من ذلك المشرفين القائمين على خدمة الحجاج المصريين.
- في ضواء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة-سياحة- تضامن- هيئات) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأيا من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقديم يعد الطلب مدرجا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، وفي حالة إجراء القرعة لا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى جهة أخرى.
- تقدم الطلبات وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول الطلبات، ويكن للمواطن الاستفسار عبر الاتصال بمركز الخدمة الصوتية على الهاتف الخاص بالبوابة المصرية الموحدة للحج 0227983000.
- يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30 أبريل 2023، حيث لا يقل سن الرجال عن 25 سنة ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعي لسيدة أٌبل من 45 عام لا يقل عمره عن 18 سنة، ويستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمرة 45 عاما فأكثر بشرط أن يكون المرافق أو المحرم لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.
- بالنسبة لطلب الحج الزوجي يكون المرافق لمقدم الطلب من سن يوم فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.
- بالنسبة للأطفال (صغير السن) ذكور وإناث، يشترط استخراج جواز سفر منفصل، وتحتسب التأشيرة الممنوحة له ضمن الحصة المخصصة من التأشيرات.
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