اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 08:32 م
أكرم القصاص
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مؤسسة مبادرة صرخة تتحدث عن دعم المرأة وطرق تقديم الدعم النفسى

الجمعة، 24 مارس 2023 07:27 م
مؤسسة مبادرة صرخة تتحدث عن دعم المرأة وطرق تقديم الدعم النفسى الروائية داليا فكرى

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علقت الروائية داليا فكري مؤسسة مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة ، على ضرورة مناقشة إشكاليات الإبلاغ عن قضايا العنف، وذلك في ندوة لمؤسسة قضايا المرأة.

ناقشت الندوة، إشكاليات حماية الضحايا والمبلغين والمبلغات في قضايا العنف الأسري  وطرق تقديم الدعم النفسى  والإجراءات القانونية والإجرائية الخاصة بالإبلاغ عن قضايا العنف.

 

وطالبت داليا فكري بضرورة تعميم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، كما أكدت على وجود إشكاليات للتقاضي فيما يخص النساء وقضاياهن  وخط سير التقاضي، وناشدت إلى ضرورة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني  والمؤسسات الحكومية والشرطية من أجل وجود مساحات آمنة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل معها.

 

 

 





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