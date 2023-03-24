اليوم السابع
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لمحة قانونية.. تعرف على عقوبة الشهادة الزور

الجمعة، 24 مارس 2023 08:00 م
لمحة قانونية.. تعرف على عقوبة الشهادة الزور أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قد تتحول حياة شخص لكابوس بسبب شهادة زور ضده، وقد تضيع حقوق أسرة كاملة بسبب شهادة زور من شخص معدوم الضمير، وربما يفلت مجرم من العقاب بسبب شهادة زور، وقد تدين تلك الشهادة بريء.

 

و الشهادة الزور جريمة فكل شخص حاول أن يساعد صديق أو قريب أنه يشهد معه فى قضية هو لا يعلم مضمونها ولا يعلم أطراف النزاع فيها وقام بالشهادة لصالح أحد الأطراف فى القضية وحصل مقابل هذه الشهادة على أموال فهذه شهادة زور وتمثل جريمة طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات.

 

ويعاقب شاهد الزوى بالحبس لمدة سنتين إذا كانت القضية مدنية أو أحوال شخصية إما إذا كانت جناية زى القتل أو سرقة بالإكراه أو غير ذلك تكون العقوبة 15 سنة سجن، أما إذا كانت الجناية من جنايات الرشوة وشهدت على المتهم زورا تكون العقوبة لشاهد الزور نفس العقوبة.

 

وفحال كانت الجناية عقوبتها الإعدام وحكم على المتهم اللى فيها بالإعدام فتكون عقوبة الشاهد الزور هو الآخر الإعدام فالشهادة الزور يعاقب عليها الشرع والقانون.

 

 

 


الشهادة الزور

شاهد الزور

حقك بالقانون

عقوبة الشهادة الزور



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