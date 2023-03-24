اليوم السابع
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"لصوص لكن ظرفاء".. حيلة جديدة لشاب السلام لسرقة عشرات الهواتف

الجمعة، 24 مارس 2023 06:00 م
"لصوص لكن ظرفاء".. حيلة جديدة لشاب السلام لسرقة عشرات الهواتف أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

 

الحلقة الأولى

لص جديد بقصة طريفة جديدة، كان بطلها شاب من منطقة السلام بالقاهرة، روى القصة الشاب خلال تحقيقات النيابة معه.

 

اللص قال أمام النيابة، إنه لاحظ وجود محل للهواتف وبجواره شقة مهجورة وليس بها سكان، فقرر أن يسرق محل الهواتف لكن بطريقته، فأنتظر حتى عم الليل ودخل للشقة المجاورة للمحل، وقام بتكسير الحائط الفاصل بين الشقة والمحل، ودخل بالفعل واستولى على جميع الهواتف وهرب.

 

لحظ اللص السيء تم القبض عليه بعد تتبعه من قوات الأمن، وتم إحالته للمحاكمة.


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