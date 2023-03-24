اليوم السابع
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لحظات مرعبة.. تحطم منطاد هواء ساخن أعلى بحيرة صينية "فيديو وصور"

الجمعة، 24 مارس 2023 10:34 ص
لحظات مرعبة.. تحطم منطاد هواء ساخن أعلى بحيرة صينية "فيديو وصور" المنطاد لحظة الغرق
كتبت: شيماء عبد المنعم

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تحطم منطاد هواء ساخن مليء بالسياح أعلى بحيرة والذى سقط فيها وبدأ فى الغرق، حيث رصد شهود اللحظات المرعبة التى عاشها السياح بينما كانوا يستمتعون بمعالم المدينة المميزة من أشجار الكرز المزهرة في حديقة ريفية بالقرب من مدينة أنشون، مقاطعة قويتشو، فى الصين، لكن الأمور أصبحت فجأة تسير بشكل خاطئ.

وحسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى، بدأ منطاد الهواء الساخن الذى كان على متنه سبعة أشخاص في فقدان ارتفاعه بعد وقت قصير من إقلاعه في حديقة الكرز عندما بدا أنه غير قادر علي الطيران بشكل صحيح.

وحسب الفيديو يمكن رؤية رياح قوية تضرب البالون بمجرد إقلاعه، ويُظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة، تفاصيل الحادث وسقوط المنطاد فجأة وهو يغوص بشدة من ارتفاع 70 قدمًا ويصطدم بخزان عميق.

المنطاد وقت الاقلاع
المنطاد وقت الاقلاع
 
لحظة سقوط المنطاد
لحظة سقوط المنطاد

حوادث سقوط منطاد أخرى

وفي حادث آخر في كاليفورنيا خلال أبريل من العام الماضى، شاركه أحد الركاب فيديو على  TikTok، تحطم منطاد الهواء الساخن في أحد الحقول بعد أن هبت الرياح بينما كان الجميع على متنه يصرخون: "انتظروا!" على الرغم من خطورة الحادث، لم يصب أحد بأذى.

على الجانب الآخر من العالم في ملبورن، أيضًا في أبريل من العام الماضي ، سقط منطاد هواء ساخن يحمل 13 راكبًا من السماء واصطدم بشجرة في شارع سكني.

قبل الحادث، طُلب من الركاب الدخول إلى "موقع الهبوط"، ولم يصب أحد، فيما قال الطيار بعد ذلك إن أحد صمامات البالون تعطل، مما أجبره على الهبوط.

لحظة غرق المنطاد
لحظة غرق المنطاد
 

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