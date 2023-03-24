كشف غموض العثور على جثة طفلة 8 سنوات بسطح منزلها بقرية النجوع فى إسنا

الأقصر - أحمد مرعى

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، عن غموض واقعة العثور على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مخنوقة فى سطح منزلها بقرية النجوع بحرى بمدينة إسنا، حيث تبين أن وراء الواقعة ابنة عمها التي حاولت سرقة قرطها الذهبى، وعندما حاولت الطفلة الصراخ وخوفاً من افتضاح أمرها، قامت بخنقها لإسكاتها ولكنها فارقت الحياة، وقامت المتهمة بترك جثمانها فى السطح بعد دفنه فى كميات من الرمال والقش الموجودة فيه، وهربت من مكان الواقعة.

وخرج تقرير الطب الشرعى لجثمان طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد تغيبها عن منزلها لعدة أيام فى قرية النجوع بحري بمدينة إسنا، حيث تبين أن بمعاينة جثمان الطفلة أنها تعرضت للخنق حتى فارقت الحياة وتم إلقاء جثمانها على سطح منزلها فى القرية حتى عثر الأهالى عليها وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

ومن جانبهم قام رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، وبإشراف مباحث مديرية أمن الأقصر، بسؤال كافة أفراد عائلة الأسرة والجيران لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى المتهمين بها، وخلال استجواب أقارب الطفلة المتوفية ظهر بعض الإرتباك على إحدى أقاربها وهي ابنة عمها التي تبلغ من العمر 17 سنة، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة خلال محاولتها سرقة قرط ذهبى من الطفلة المتوفية وعندما صرخت كتمت أنفاسها حتى لا يفتضح أمرها، وفارقت الطفلة الحياة وتركتها فوق سطح المنزل وهربت من مكان الواقعة حتى لا يتم القبض عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد عثر أهالي قرية النجوع بحري بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يوم الإثنين الماضى، على جثمان طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد تغيبها عن المنزل لعدة أيام، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لفحصها والتصريح لأسرتها بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان الطفلة "زينب البدري أبو عبده" 8 سنوات، بجوار مسجد السنوسي بقرية النجوع بحري، عقب تغيبها عن المنزل لعدة أيام، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي لحين فحصها من رجال الطب الشرعي وإعداد التقرير اللازم بالواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.