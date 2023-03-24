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فرنسا.. إلغاء 20% من الرحلات الجوية مع استمرار الإضرابات

الجمعة، 24 مارس 2023 09:32 م
فرنسا.. إلغاء 20% من الرحلات الجوية مع استمرار الإضرابات احتجاجات فرنسا
كتب محمد جمال

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طالبت الإدارة العامة للطيران المدنى الفرنسى بإلغاء 20% من الرحلات الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد إضراب مراقبي الحركة الجوية احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، بحسب "روسيا اليوم".
 
وسبق أن أقرّت في الأيام السابقة تخفيضات في برنامج الرحلات لمواءمة عددها مع عدد مراقبي الحركة الجوية وتجنّب المزيد من التعطيل.
 
وكانت الإدارة حذرت من أنّ التخفيضات ستستمرّ طوال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الإثنين، قبل يوم جديد من التعبئة الوطنية مقرّر الثلاثاء.
 
ومنذ بداية الاحتجاجات، اضطرت الإدارة العامة للطيران المدني باستمرار للطلب من شركات الطيران إلى تقليص برنامج رحلاتها المغادرة والآتية من بعض المطارات.
 
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني طلبت السبت الماضي إلغاء 15% من الرحلات الجوية في أورلي، ثاني أكبر مطار في فرنسا من حيث عدد الركاب، و20% في مطارات مرسيليا-بروفانس، وبوردو ميرينياك وليون سان-إكزوبيري.
 
ومن المتوقع أن يكون يوم الأحد الأكثر صعوبة بالنسبة للمسافرين عبر أورلي إذ سيتمّ إلغاء 33% من الرحلات، بينما ستبقى هذه النسبة 20% في ليون ومرسيليا.
 
وفي مطاري أورلى ومرسيليا، سيتعيّن على الشركات إلغاء 20% من رحلاتها يوم الإثنين.
 
وفيما خصّ يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتمّ خفض 20% من الرحلات في مطارات أورلي ومرسيليا وتولوز وبوردو، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى.

فرنسا

احتجاجات فرنسا

مظاهرات فرنسا

قانون رفع سن التقاعد



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