فحص 4423 عريسا وعروسا ضمن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة الشرقية، تحت شعار"100 مليون صحة"، بتقديم الخدمة الطبية وفحص 4423 مواطنا ومواطنة حتى الآن بالمحافظة، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية فى نهاية شهر فبراير الماضى، وتم تسليمهم الشهادات الصحية الخاصة بالمبادرة الرئاسية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مبادرة فحص المقبلين على الزواج يتم تنفيذها بالمحافظة فى عدد 21 مركزا طبيا، ويتم العمل بالمراكز الطبية طوال أيام العمل الرسمية، بدء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، وأن متوسط عدد المترددين على مبادرة فحص المقبلين على الزواج يصل إلى 200 شخص يومياً، مضيفاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية، والتى تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بى، فيروس سى، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلى، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على خلو مصرنا الحبيبة من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وأشار "مسعود" إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبى، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه فى حالة اكتشاف الإصابة بأى أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقى الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفى حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

وتشمل المبادرة أيضًا تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحى للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، مشيراً إلى أن خدمات التثقيف الصحى تتضمن أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التى تنتقل جنسيًا فى حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التى يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، والموقع الإلكترونى للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.