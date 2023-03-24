طالب يلعب "الباركور" ويمارس الرياضة 5 ساعات بكورنيش الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا، مع الطالب السيد متولى من محافظة الإسكندرية، والذى يتألق ممارسة رياضة الباركور بحركات تبهر الجميع، ويمارس الرياضة 5 ساعات بكورنيش الإسكندرية.

قال السيد متولى محمد طالب بأحد المعاهد بمحافظة الإسكندرية، إنه بدأ ممارسة رياضة، منذ أن كان عمره 9 سنوات كان يمشي على يديه الاثنين، ويمارس الجرى على الكورنيش ورمال البحر، وفى عام 2014 بدأت فى ممارسة رياضة الباركور، والتى ساعدته فى إخراج اللياقة البدنية لديه، ومن خلالها تعرف على أصدقاء جدد.

وأضاف الطالب السيد متولى لـ " اليوم السابع "، أنه يمارس رياضة الباركور يوميا أو ثلاثة أيام فى الأسبوع لمدة 5 ساعات يوميا بكورنيش الإسكندرية، لأنه يحب اللعبة لأنها رياضة شكلها حلو وفيها حركات كثيرة مفيدة للجسم، والأهم فى اللعبة التسخين الجيد قبل ممارسة اللعبة، حتى لا يتعرض ممارس اللعبة اللى الإصابة، ثم يدخل حالة من الإحباط بسبب تلك الإصابة التى قد تبعده عن اللعبة لفترة طويلة، وعلى المبتدئين فى ممارسة رياضة الباركور التدريب فى البداية على مراتب أسفنج أو رمال البحر.

وواضح الطالب السكندرى، أن هناك مسابقة فى يونيو القادم، وهى التى تؤهل إلى مسابقة الجمهورية فى ديسمبر القادم

، ويستعد لها من خلال تكثيف التدريبات اليومية، بمشاركة عدد من اللاعبين بالمحافظة الذين يستعدون للمشاركة فى البطولة، متمنيا الحصول فيها على مركز متقدم بالبطولة.

تعتمد رياضة الباركور على مجموعة من الحركات، مثل الدحرجة، والهبوط، والقفز بعد الدحرجة، والتوازن، وقفزة القرد والقفزة العكسية، بالإضافة إلى قفزة 360 درجة.

كلمة باركور مشتقة من مصطلح فرنسى كان يطلق على أحد التدريبات العسكرية التى يمارسها الجيش الفرنسى، واخترع لعبة الباركو ديفيد بيل واقتبس فكرة اللعبة من تلك التدريبات التى كان يقوم بها أثناء التحاقه بالجيش الفرنسى.

وتقود الباركور فكرة "الهروب"، حيث تتولد فى هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة، كما أن إحدى سمات الباركور الرئيسية هى الكفاءة أو الفاعلية.



الطالب-محمد-السيد



محمد-السيد-أثناء-ممارسة-رياضة-الباركور_1



محمد-السيد-يمارس-القفز



محمد-السيد-يمارس-رياضة-الباركور



محمد-السيد-يمارس-رياضة-الباركور-بطريق-الكورنيش



محمد-السيد-يمارس-رياضة-الباركور-علي-السلالم



ممارسة-رياضة-الباركور



