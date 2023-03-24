اليوم السابع
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ضبط 69 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الجمعة، 24 مارس 2023 11:33 ص
ضبط 69 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية، على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرو على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69379) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

" (8737) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (182) مخالفة السير بدون تراخيص،  (22) مخالفة موقف عشوائى، (8) دراجات نارية مخالفة، (3) مخالفات شروط التراخيص".

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

 

 


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