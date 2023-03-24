اليوم السابع
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ضبط 4 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المعصرة

الجمعة، 24 مارس 2023 11:35 ص
ضبط 4 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المعصرة قطع أثرية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة المعصرة، وذلك بتهمة قيامهم بالتنقيب عن الأثار، حيث ضبط بحوزتهم معدات حفر وحبال وكشافات تم استخدامها في عملية التنقيب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم ملك أحد الأشخاص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه ، وتم ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بمحافظة القاهرة) وذلك أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 متر ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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