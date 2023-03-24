ضبط 339 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (339) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (369) متهما، ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الهيدرو، وزنت (طن و504 كيلو جرامات و350 جراما)، كمية من بودرة الحشيش المخدر وزنت (200 جرام)، كمية من "عجينة الحشيش" وزنت (150 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,050 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (30,850 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,790 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (10,250 كيلو جرام)، كمية من مخدرالشابو وزنت (2,960 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (825 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (560 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (5 جرام)، (3328) قرص مخدر".

و فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (150 قطعة سلاح نارى بحوزة 121 متهم) .. وذلك على النحو التالى: " (11) بندقية آلية، (13) بندقية خرطوش، (3) طبنجات، (123) فرد محلى، (255) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، ضبط (214) قطعة سلاح أبيض".

أما فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82222) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:" (349) حكم جناية، (24540) حكم حبس جزئى، (4206) حكم حبس مستأنف، (43145) حكم غرامة، (9982) مخالفة".

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيلين عصابيين ضما (6) متهمين إرتكبا (38) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (39) متهم، و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (15) متهم، و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (261) دراجة نارية مخالفة، كما تم ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة، و فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.