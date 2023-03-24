ضبط 2 طن سكر وطن ونصف زيتون مخلل وشاى ومواد لتصنيع البويات في حملة تموينية بطنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ضمت محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا ومفتشى الرقابة بإدارة تموين طنطا أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا متنوعا منها ضبط 196 باكو شاى مجهول المصدر وبدون اسعار وضبط 100 مائة بالتة سكر تزن 2 طن مجهول المصدر وبدون فواتير تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط 1600 كجم زيتون مخلل معبأ مجهول المصدر تم تخليلها وتعبئتها بدون ترخيص تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 400كجم مواد خام تى أكس معبأ فى 2 برميل كبير خاصة بتصنيع كيماويات دهان مجهولة المصدر وبدون فواتير تم التحفظ عليها وتحرير5محاضرعدم اعلان عن أسعار محلات عامة وبقالة وايضا 6 محاضر عدم اعلان لمستودعات غاز ومحاضر غلق فى اوقات العمل الرسمية.