ضبط منظفات ومواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط مخبزين لتصرفهما فى نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله فى الأسواق، كما تم ضبط كمية تقدر بـ40 لتر منظفات و17 كيلو جبن رومى وحلاوة منتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 71 محضرًا تموينيًا، منها 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر بيع أزيد من السعر، و18 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، و9 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضرين تصرف فى الدقيق.