ضبط طن وربع أغذية غير صالحة في حملة بدمياط

نفذت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط عدة حملات للمرور المفاجئ علي المحال والمطاعم تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية .

خيث تم المرور على 182 منشأة محال بيع وتداول الأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحية المنتجات الغذائية المختلفة وقد أسفرت عن :

ضبط (1.200 طن أغذية غير صالحة.

84 منشأة بدون ترخيص، 13 منشأة بها خطر داهم ،تحرير 192 محضر، إعدام 850 كيلو أغذية تالفة و150 لتر مشروبات وعصائر، سحب 80 عينة للفحص غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم عرض المحاضر علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية