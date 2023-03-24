اليوم السابع
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صلاة التراويح من مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية فى أول جمعة من رمضان.. صور

الجمعة، 24 مارس 2023 08:39 م
صلاة التراويح من مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية فى أول جمعة من رمضان.. صور صلاة التراويح في الاسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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رصدت كاميرا "اليوم السابع"، صلاة التراويح أول جمعة في رمضان المبارك، من مسجد سيدي المرسي أبو العباس في محافظة الإسكندرية  ، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وتوافد مئات المصلين على المسجد لأداء الصلاة، وبمشاركة السيدات فى الركن الخاص بالمرأة ، وسط أجواء من الفرحة التى ظهرت على الأطفال المشاركين في الصلاة.

على صعيد آخر، تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عددا من مساجد إدارة أوقاف "شرق - المنتزه" لتفقد مدى جاهزيتها لإقامة شعائر صلاة الجمعة واستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا أن مهمتنا هى إعداد بيوت الله إعداداً يليق بضيوف الرحمن.

واختتم جولته بأداء خطبة الجمعة بمسجد الإمام عبدالحليم محمود تحت عنون "الصوم ومكارم الاخلاق" مبيناً أن الصيام مدرسة أخلاقية تهذب النفس وتسمو بالروح لترتقى بها إلى ساحة الأُنس بربها تبارك وتعالى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كانَ يومُ صومِ أحدِكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهلَ عليهِ جاهلٌ فليقل إنِّى صائمٌ".

اطفال يؤدون صلاة التراويح مسجد ابو العباس
اطفال يؤدون صلاة التراويح مسجد ابو العباس

 

صلاة التراويح في الاسكندرية
صلاة التراويح في الاسكندرية

 

صلاة التراويح مسجد سيدي المرسي ابو العباس
صلاة التراويح مسجد سيدي المرسي ابو العباس

 

صلاة التراويح من مسجد المرسي ابو العباس
صلاة التراويح من مسجد المرسي ابو العباس

 

صلاة التراويح
صلاة التراويح

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