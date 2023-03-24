صحة الإسماعيلية تنظم ندوات للتثقيف الصحى للعامين بهيئة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ندوة تثقيف صحي بقاعة مركز الأبحاث للسيدات العاملات بمختلف إدارات هيئة قناة السويس بالاسماعيلية

وتزامناً مع إحتفالات شهر مارس بيوم المرأه العالمى تضمنت الندوة عدة موضوعات تخص صحة المرأة ومنها:

سرطان الثدى والفحص الذاتى ،مرحلة انقطاع الحيض وكيفية التعامل معها ،العنف القائم على النوع الاجتماعى وختان الاناث واهمية الفحوص الطبية الدوريه للسيدات ونالت الندوة مشاركة وتفاعل ايجابى من الحاضرين .

قام بالإعداد وتنفيذ الندوات الدكتورة جيهان سامي مدير ادارة الاعلام ،منى فتحي ،بدريه عزازى ،هند عبد الباسط ،نجلاء رزق ،زيزى إسماعيل ،وفيروز فكرى أعضاء إدارة الإعلام والتربية السكانية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية واشراف الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، واستكمالا لما تنتهجه ادارة الاعلام والتربية السكانية من توسيع خطة التغطية الحالية لندوات التوعية الصحية بالمؤسسات والهيئات الحكومية ،مراكز الشباب وغيرها لرفع الوعى الصحى لدى جميع فئات المجتمع .