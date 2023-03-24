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شمال سيناء تودع لاعب كرة اليد لقى مصرعه فى حادث سير

الجمعة، 24 مارس 2023 10:33 ص
شمال سيناء تودع لاعب كرة اليد لقى مصرعه فى حادث سير لاعب كرة اليد هانى ابولافى
شمال سيناء - محمد حسين

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ودعت شمال سيناء اليوم الجمعة لاعب كرة اليد هانى أبولافى بعد أن لقى مصرعه فجر اليوم فى حادث سير جنوب مدينة العريش.
 
وأفادت مصادر طبية وأمنية، أن جهات الاختصاص تلقت بلاغا بوقوع حادث  انقلاب سيارة مسار طريق العريش القنطرة علي الطريق الدائرى جنوب العريش.
 
وأسفرالحادث عن مصرع هاني أبو لافي، 22 سنة، لاعب كرة اليد بفريق نادي جزيرة الورد، ولاعب منتخب مصر للشباب السابق، وإصابة مرافقه محمد صقر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفي العريش العام، وباشرت النيابة تحقيقاتها.
 
وسادت حالة من الحزن على رحيل لاعب كرة اليد لما يتمتع به من سيرة حسنة، وهو من ابناء مدينة الشيخ زويد وخريج كلية تجارة عام 2022.
 
 


 

شمال سيناء

العريش

كرة يد

حادث سير



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