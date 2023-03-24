سيدة تبحث عن نفقة المتعة بعد 12 سنة من تخلف مطلقها عن السداد.. التفاصيل

أقامت سيدة دعوى للمطالبة بتمكينها من نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد نفقتها البالغة 650 ألف جنيه، بعد تهربه من السداد طوال 12 عام، ورفضه سداد نفقة أولاده، وسفره خارج مصر مع زوجته الجديدة.

وأشارت الأم لثلاث أولاد أمام محكمة الأسرة: "حاول مطلقى إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، وشهر بسمعتى ورفض رد حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وذهب وتزوج وعاش حياتى وتركنى أستدين حتى أنفق على أولاده، وعشت خلال السنوات الماضية تحت تهديده فى ظل تخلفه عن سداد حقوقى ".

وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى، وحرمنى أولادى من أمواله رغم يسار حالته المادية، وتحفظ على حقوقى عقابا لى على رفضى العيش برفقة أهله بعد اعتيادهم على ضربى والإساءة لى، لم أحصل على جنيه واحد منذ طلاقنا حتى مصوغاتى ومنقولاتى أستولى عليها، لأصبح فى موقف صعب بفضل تصرفاته ولى ذراعى بأولادى، وإقدامه على الغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.